Україна через "Омікрон" закриває кордон для громадян низки африканських країн

Україна через штам коронавірусу "Омікрон" закриває кордон для громадян низки африканських країн. Це має запобігти поширенню його в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.
"Для того, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу в Україні, сьогодні приймемо постанову, якою буде заборонений в'їзд українським кордоном іноземним громадянам з країн, де зафіксовано поширення нового штаму. Це ПАР, Ботсвана, Мозамбік, Зімбабве, Набімія і ряд інших африканських країн", - зазначив прем'єр - міністр Денис Шмигаль.
Водночас для українців, які повертаються з цих країн, буде встановлено обов'язкову самоізоляцію протягом 14 діб.
Нагадаємо, на початку тижня повідомлялося про плани запровадити обов'язкову самоізоляцію для українців, які повертаються з країн із широким поширенням "Омікрону".
До цього міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поки складно спрогнозувати, коли штам "Омікрон" з'явиться в Україні.