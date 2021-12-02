Україна через "Омікрон" закриває кордон для громадян низки африканських країн

Україна через штам коронавірусу "Омікрон" закриває кордон для громадян низки африканських країн. Це має запобігти поширенню його в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

"Для того, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусу в Україні, сьогодні приймемо постанову, якою буде заборонений в'їзд українським кордоном іноземним громадянам з країн, де зафіксовано поширення нового штаму. Це ПАР, Ботсвана, Мозамбік, Зімбабве, Набімія і ряд інших африканських країн", - зазначив прем'єр - міністр Денис Шмигаль.

Водночас для українців, які повертаються з цих країн, буде встановлено обов'язкову самоізоляцію протягом 14 діб.