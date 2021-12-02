Украина из-за "Омикрона" закрывает границу для граждан ряда африканских стран

"Для того, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса в Украине, сегодня примем постановление, которым будет запрещено пересечение украинской границы иностранными гражданами из стран, где зафиксировано распространение нового штамма. Это ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Зимбабве, Набимия и ряд других африканских стран", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время для украинцев, которые возвращаются их этих стран, будет установлена обязательная самоизоляция в течение 14 суток.

Новые правила вступают в силу с 00:00 3 декабря.

Полный "красный список" стран выглядит следующим образом: