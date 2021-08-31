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Україна вже отримала майже 19 млн доз COVID-вакцин

Автор: Инна Собора

Україна отримала уже майже 19 млн доз вакцин від COVID-19. Для українців всі вакцини доступні та безкоштовні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Наразі щепитися можуть всі охочі у найближчому пункті вакцинації.

"Уже майже 19 млн доз вакцин від COVID-19 отримала Україна від початку вакцинальної кампанії", - йдеться в повідомленні.

Серед них:

  • CoronaVac - 8,2 млн доз
  • Pfizer - 4 млн доз
  • AstraZeneca - 4, 8 млн доз
  • Moderna - 2 млн доз

Раніше повідомлялося, що Україна отримає в серпні і вересні близько 6,5 млн доз вакцини від коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ розриває контракт на поставку COVID-вакцин з Індії.

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