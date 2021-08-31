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Украина уже получила почти 19 млн доз COVID-вакцин

Автор: Инна Собора

Украина получила уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19. Для украинцев все вакцины доступны и бесплатны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Сейчас прививаться могут все желающие в ближайшем пункте вакцинации.

"Уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19 получила Украина от начала вакцинальной кампании", - говорится в сообщении.

Среди них:

  • CoronaVac - 8,2 млн доз
  • Pfizer - 4 млн доз
  • AstraZeneca - 4, 8 млн доз
  • Moderna - 2 млн доз

Ранее сообщалось, что Украина получит в августе и сентябре около 6,5 млн доз вакцины от коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии.

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