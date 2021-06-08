Pfizer починає велике дослідження вакцини для дітей молодше 12 років

Компанія Pfizer заявила 8 червня, що розпочне велике дослідження для перевірки дії вакцини проти COVID-19 у дітей до 12 років. Дослідження охопить близько 4,5 тисячі дітей.

Про це з посиланням на компанію повідомляє Reuters .

Зазначається, що дослідження охопить до 4500 дітей у більш ніж 90 клінічних пунктах у США, Фінляндії, Польщі та Іспанії.

Наразі вакцину Pfizer дозволено застосовувати дітям з 12 років в Європі, США та Канаді.

Компанія заявила, що обрала дозу 10 мікрограмів для дітей у віці від 5 до 11 років та 3 мікрограми для немовлят у віковій групі від 6 місяців до п'яти.

Щеплення дітей та молоді вважається критичним кроком на шляху досягнення "колективного імунітету" та приборкання пандемії COVID-19.