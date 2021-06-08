Pfizer починає велике дослідження вакцини для дітей молодше 12 років
Компанія Pfizer заявила 8 червня, що розпочне велике дослідження для перевірки дії вакцини проти COVID-19 у дітей до 12 років. Дослідження охопить близько 4,5 тисячі дітей.
Про це з посиланням на компанію повідомляє Reuters.
Зазначається, що дослідження охопить до 4500 дітей у більш ніж 90 клінічних пунктах у США, Фінляндії, Польщі та Іспанії.
Наразі вакцину Pfizer дозволено застосовувати дітям з 12 років в Європі, США та Канаді.
Компанія заявила, що обрала дозу 10 мікрограмів для дітей у віці від 5 до 11 років та 3 мікрограми для немовлят у віковій групі від 6 місяців до п'яти.
Щеплення дітей та молоді вважається критичним кроком на шляху досягнення "колективного імунітету" та приборкання пандемії COVID-19.
Нагадаємо, Китай схвалив екстрене використання вакцини проти Covid-19 для дітей віком від трьох років. Він став першої країною, яка схвалила вакцину проти коронавірусу для такої вікової категорії.
6 червня Ізраїль розширив кампанію вакцинації від коронавірусу. Тепер на щеплення від COVID-19 вакиною Pfizer запрошують підлітків віком від 12 до 16 років.
Наприкінці травня Європейська комісія схвалила використання вакцини Pfizer для вакцинації дітей 12-15 років від COVID-19.