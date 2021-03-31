Україна отримає додатковий 1 млн доз вакцин Pfizer до кінця червня, - Ляшко

Україна отримала підтвердження про поставку додаткового 1 млн доз вакцини від Pfizer/ BioNTech. Вакцину привезуть у межах програми COVAX.
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Мокрик по живому" на hromadske.
Він анонсував, що найближчими тижнями у межах COVAX до України привезуть 117 тисяч доз вакцини Pfizer.
"Плюс сьогодні ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня", - сказав Ляшко.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна до кінця травня може отримати в рамках глобального механізму COVAX 1,7 млн доз вакцин від коронавірусу. За його словами, перший транш вакцин 360 тисяч доз вакцин AstraZeneca і 117 тисяч доз Pfizer ми повинні отримати до 15 квітня.
Зазначимо, що поставки вакцини Pfizer в Україну затягуються. Рраніше Степанов заявляв, що 117 000 доз вакцини будуть доставлені до України наприкінці лютого. Згодом датою був названий початок березня. Тепер поставки очікують у квітні.