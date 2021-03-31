Україна отримає додатковий 1 млн доз вакцин Pfizer до кінця червня, - Ляшко

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Мокрик по живому" на hromadske .

"Плюс сьогодні ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже одного мільйона доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня", - сказав Ляшко.

Він анонсував, що найближчими тижнями у межах COVAX до України привезуть 117 тисяч доз вакцини Pfizer.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що Україна до кінця травня може отримати в рамках глобального механізму COVAX 1,7 млн доз вакцин від коронавірусу. За його словами, перший транш вакцин 360 тисяч доз вакцин AstraZeneca і 117 тисяч доз Pfizer ми повинні отримати до 15 квітня.

Зазначимо, що поставки вакцини Pfizer в Україну затягуються. Рраніше Степанов заявляв, що 117 000 доз вакцини будуть доставлені до України наприкінці лютого. Згодом датою був названий початок березня. Тепер поставки очікують у квітні.