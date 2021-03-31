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Украина получит дополнительный 1 млн доз вакцин Pfizer до конца июня, - Ляшко

Автор: Инна Собора

Украина получила подтверждение о поставке дополнительного 1 млн доз вакцины от Pfizer/ BioNTech. Вакцину привезут в рамках программы COVAX.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske.

Ляшко анонсировал, что в ближайшие недели в рамках COVAX в Украину привезут 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

"Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня", - сказал главный санитарный врач.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина до конца мая может получить в рамках глобального механизма COVAX 1,7 млн доз вакцин от коронавирус. По его словам, первый транш вакцин 360 тысяч доз вакцин AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer мы должны получить к 15 апреля.

Отметим, что поставки вакцины Pfizer в Украину затягиваются. Ранее Степанов заявлял, что 117 000 доз вакцины будут доставлены в Украину в конце февраля. Впоследствии датой был назван начало марта. Теперь поставки ожидают в апреле.

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Новости Украины ВакцинаКоронавирус
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