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Україна отримає ще півмільйона доз вакцини Pfizer на цьому тижні, - посольство США

Автор: РБК-Україна

Протягом цього тижня Україна отримає ще півмільйона доз вакцини від коронавіруса. Мова йде про препарат виробництва Pfizer-BioNTech.

Про це повідомили у Twitter посольства США.

Так, вакцина надійде в межах глобальної ініціативи COVAX.

"Цього тижня за програмою COVAX Україна отримає ще півмільйона доз вакцини Pfizer-BioNTech. США, найбільший у світі донор COVAX, пишається підтримкою України і глобальними зусиллями щодо припинення пандемії та забезпечення рівного доступу до вакцин", - йдеться в повідомленні.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що понад 473 тисячі доз вакцини Pfizer будуть призначені для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.

Як пояснили в МОЗ, вакцинувати педагогів і всіх, хто працює в освітній сфері, важливо до початку наступного навчального року, оскільки при введенні жорсткого карантину не планується закриття освітніх установ.

РБК-Україна писало, що наступна партія вакцини Pfizer може бути доставлена до України після 7 червня. Це поставки в рамках глобального механізму COVAX.

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