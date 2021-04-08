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Україна отримає вакцину від COVAX наступного тижня, - МОЗ

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли Україна отримає першу партію вакцин від коронавірусу за глобальним механізмом COVAX. Перші дози вакцини від механізму прибудуть наступного тижня.

Про це йшлося в ефірі програми "Право на владу".

Як розповів міністр, Україна має отримати 117 тисяч доз вакцини Pfizer, якими будуть щеплювати мешканців та працівників будинків для літніх.

"Перші 117 тисяч доз (вакцини Pfizer - ред.), які зайдуть за ініціативою COVAX, попередньо, 14-15 квітня вони повинні бути в Україні, за останніми повідомленнями. Вони підуть у спеціалізовані будинки-інтернати для людей похилого віку та соцпрацівників, які там працюють", - сказав він.

Глобальний механізм COVAX відправив перші партії вакцин від коронавірусу вже понад 100 країнам світу. Поставки вакцин є безкоштовними в рамках допомоги у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, Степанов обіцяв, що до кінця травня 2021 року Україна отримає 1,7 млн вакцин від механізму COVAX. Мова йде про вакцини AstraZeneca з Південної Кореї та Pfizer. Загалом COVAX має надати Україні 8 млн доз різних вакцин від коронавірусу.

Крім того, Україна уклала контракти на поставку понад 30 млн доз вакцин від коронавірусу різних компаній.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановВакцина від коронавірусу
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