Україна вже пройшла пік смертності від COVID-19

Про це йдеться на сайті НАН .

Як заявили вчені, таку попередню гіпотезу дозволяють сформувати дані Міністерства юстиції України.

"Проміжне оновлення даних про загальну смертність дозволяє сформулювати попередню гіпотезу про те, що пік смертності з усіх причин вже пройдено в першій половині квітня, що узгоджується з динамікою зареєстрованих смертей від COVID-19", - пояснили в НАН.

Вчені зазначають, що пік числа летальних випадків у першій декаді квітня був незначно вищим за 400 випадків.