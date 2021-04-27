Україна вже пройшла пік смертності від COVID-19

Україна в першій половині квітня пройшла пік летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом. Таку гіпотезу висловили вчені української Національної академії наук (НАН).
Про це йдеться на сайті НАН.
Як заявили вчені, таку попередню гіпотезу дозволяють сформувати дані Міністерства юстиції України.
"Проміжне оновлення даних про загальну смертність дозволяє сформулювати попередню гіпотезу про те, що пік смертності з усіх причин вже пройдено в першій половині квітня, що узгоджується з динамікою зареєстрованих смертей від COVID-19", - пояснили в НАН.
Вчені зазначають, що пік числа летальних випадків у першій декаді квітня був незначно вищим за 400 випадків.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили близько 8 тисяч нових випадків коронавірусу. Водночас вчора зафіксували 432 летальних випадки, а одужав від хвороби 17 391 пацієнт.
Як писало РБК-Україна, вчені НАН заявили, що пандемія коронавірусу в Україні йде на спад. Спостерігається зменшення кількості нових випадків, смертей та госпіталізацій.