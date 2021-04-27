В Україні 7915 нових випадків COVID, одужали понад 17 тисяч

В Україні за минулу добу, 26 квітня, підтвердили ще 7915 нових випадків коронавірусу . При цьому одужали 17 391 пацієнт.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook .

Серед захворілих за вчора-336 дітей та 202 медпрацівники. Найбільше заражень виявили в Києві (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) і Запорізькій (552) областях.

Також за добу госпіталізували 1650 осіб, а також підтвердили 432 летальних випадки.

Всього за вчора провели 72 239 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР-35 761, методом ІФА-15 133 досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 345.

З початку пандемії в Україні захворіли 2 млн 38 тисяч 248 осіб, одужали - 1 млн 596 тисяч 829, летальних випадків - 42 950. Активними хворими залишаються 398 469 пацієнтів.