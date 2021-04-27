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В Україні 7915 нових випадків COVID, одужали понад 17 тисяч

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 08:09
В Україні 7915 нових випадків COVID, одужали понад 17 тисяч Фото: одужали більш ніж в два рази людей більше (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу, 26 квітня, підтвердили ще 7915 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали 17 391 пацієнт.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в Facebook.

Серед захворілих за вчора-336 дітей та 202 медпрацівники. Найбільше заражень виявили в Києві (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) і Запорізькій (552) областях.

Також за добу госпіталізували 1650 осіб, а також підтвердили 432 летальних випадки.

Всього за вчора провели 72 239 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР-35 761, методом ІФА-15 133 досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 345.

З початку пандемії в Україні захворіли 2 млн 38 тисяч 248 осіб, одужали - 1 млн 596 тисяч 829, летальних випадків - 42 950. Активними хворими залишаються 398 469 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що пандемія коронавірусу в світі посилюється.

Також повідомлялося, що Україну не омине "індійський" штам коронавірусу.

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