Україна дозволить третю дозу COVID-вакцини для людей зі слабким імунітетом

За його словами, третя додаткова доза відрізняється від бустерної тим, що першу вводять через 28 днів після другої дози, а бустерну - через шість місяців.

"Її (додаткову дозу, ред.) вводять особам, які гірше відповідають на первинний курс вакцинації. Які люди гірше захищені після стандартних двох доз? Це имуноскомпроментовані особи. Це, наприклад, пацієнти з онкозахворюваннями; пацієнти, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцити; пацієнти, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь", - підкреслив Лапій.

Він уточнив, що такі рекомендації щодо додаткових доз вже прийняті в інших країнах.

"Нещодавно також була рекомендація від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Сьогодні на штабі з вакцинокерованих інфекцій ми затвердили рекомендації щодо додаткової дози, які ми прийняли в понеділок", - зазначив Лапій.

Він додав, що вже визначено перелік станів, за якими люди визнаються імуноскомпроментованими і за якими їм рекомендована третя доза вакцини AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac або Moderna.

"Її вводитимуть мінімум через 28 днів після другої дози, оптимально це зробити до третього місяця. Але якщо пройшло більше трьох місяців від другої дози, наприклад, у тих, хто прищепився повним курсом раніше, то вони все одно зможуть її отримати зараз", - сказав Лапій.