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Україна веде переговори про контракти на поставку вакцин на 2022 і 2023 роки, - МОЗ

Автор: РБК-Україна

Україна проводить переговори на поставку вакцин від коронавіруса на 2022 та 2023 роки. Це потрібно робити, бо наразі у світі спостерігається дефіцит вакцин.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, якого цитує прес-служба МОЗ.

Степанов наголосив, що в цьому році в Україну планують доставити 48 млн доз препаратів для вакцинації 70% українців.

"Попри дефіцит вакцин у світі, Україна веде перемовини про контракти вже на 2022 і 2023 роки. Міжнародне право не працює на ринку вакцин, його просто не існує. Кожна країна виборює вакцини для захисту власного населення", - сказав міністр.

Раніше Степанов розповів, що Україні залишилося законтрактувати ще 5 млн доз вакцин від коронавірусу, щоб повністю забезпечити населення.

Нагадаємо, у травні Україна має отримати чергову партію вакцини Pfizer. Очікується, що в Україну привезуть півмільйона доз вакцини.

Крім того, влітку Україна почне отримувати вакцину Novavax, яку виготовляють на індійському підприємстві Serum Institute.

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