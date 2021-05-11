Україна веде переговори про контракти на поставку вакцин на 2022 і 2023 роки, - МОЗ

Україна проводить переговори на поставку вакцин від коронавіруса на 2022 та 2023 роки. Це потрібно робити, бо наразі у світі спостерігається дефіцит вакцин.

Степанов наголосив, що в цьому році в Україну планують доставити 48 млн доз препаратів для вакцинації 70% українців.

"Попри дефіцит вакцин у світі, Україна веде перемовини про контракти вже на 2022 і 2023 роки. Міжнародне право не працює на ринку вакцин, його просто не існує. Кожна країна виборює вакцини для захисту власного населення", - сказав міністр.