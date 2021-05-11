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Украина ведет переговоры о контрактах на поставку вакцин на 2022 и 2023 годы, - Минздрав

Автор: РБК-Украина

Украина проводит переговоры на поставку вакцин от коронавируса на 2022 и 2023 годы. Это нужно делать, потому что сейчас в мире наблюдается дефицит вакцин.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Максим Степанов, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

Степанов подчеркнул, что в этом году в Украину планируют доставить 48 млн доз препаратов для вакцинации 70% украинцев.

"Несмотря на дефицит вакцин в мире, Украина ведет переговоры о контрактах уже на 2022 и 2023 годы. Международное право не работает на рынке вакцин, его просто не существует. Каждая страна борется за вакцины для защиты собственного населения", - сказал министр.

Ранее Степанов рассказал, что Украине осталось законтрактовать еще 5 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы полностью обеспечить население.

Напомним, в мае Украина должна получить очередную партию вакцины Pfizer. Ожидается, что в Украину привезут полмиллиона доз вакцины.

Кроме того, летом Украина начнет получать вакцину Novavax, которую изготавливают на индийском предприятии Serum Institute.

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