Украина ведет переговоры о контрактах на поставку вакцин на 2022 и 2023 годы, - Минздрав

Украина проводит переговоры на поставку вакцин от коронавируса на 2022 и 2023 годы. Это нужно делать, потому что сейчас в мире наблюдается дефицит вакцин.

Степанов подчеркнул, что в этом году в Украину планируют доставить 48 млн доз препаратов для вакцинации 70% украинцев.

"Несмотря на дефицит вакцин в мире, Украина ведет переговоры о контрактах уже на 2022 и 2023 годы. Международное право не работает на рынке вакцин, его просто не существует. Каждая страна борется за вакцины для защиты собственного населения", - сказал министр.