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Україна повернула обов'язкові COVID-тести при в'їзді з чотирьох країн. Список можуть розширити

Автор: РБК-Україна

Україна з 25 червня ввела обов'язковий тест на коронавірус для перетину українського кордону для людей, які їдуть з 4 країн. Посилення заходів пов'язане з поширенням штаму коронавірусу "Дельта".

Про це повідомили в прес-службі МОЗ.

Обов'язковий негативний тест на коронавірус необхідний громадянам, наступним з країн:

  • Великобританія;
  • Індій;
  • Росія;
  • Португалія.

Цим людям потрібно буде зробити тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 відразу на прикордонному пункті пропуску. Робити тест доведеться і в разі, якщо громадяни перебували на території цих країн протягом не менше 7 днів.

У той же час, у МОЗ зазначають, що перелік країн можуть доповнити.

Раніше стало відомо про підтвердженні 2 випадків зараження штамом "Дельта" в Україні.

Незабаром з'явилися рекомендації РНБО щодо протидії коронавірусу "Дельта".

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КоронавірусКоронавірус "Дельта"