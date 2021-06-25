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Украина вернула обязательные COVID-тесты при въезде из четырех стран. Список могут расширить

Автор: РБК-Украина

Украина с 25 июня ввела обязательный тест на коронавирус для пересечения украинской границы для людей, которые едут из 4 стран. Ужесточение мер связано с распространением штамма коронавируса "Дельта".

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Обязательный отрицательный тест на коронавирус необходим гражданам, следующим из стран:

  • Великобритания;
  • Индия;
  • Россия;
  • Португалия.

Этим людям нужно будет сделать тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 сразу на пограничном пункте пропуска. Делать тест придется и в случае, если граждане находились на территории этих стран в течение не менее 7 дней.

В то же время, в Минздраве отмечают, что перечень стран могут дополнить.

Ранее стало известно о подтверждении 2 случаев заражения штаммом "Дельта" в Украине.

Вскоре появились рекомендации СНБО по противодействию коронавирусу "Дельта".

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