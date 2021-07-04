Україна повернулася на друге місце в Європі за добовою смертністю від COVID

Зокрема, в Бразилії зафіксували майже 54 000 нових заражень, в Індії - понад 43 000, а в Індонезії - майже 28 000 випадків.

Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Колумбія і Південна Африка. У Європі за добовою смертністю лідирують Росія, Україна, Італія.

Україна серед країн світу посідає 60 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 9 позицію.

У світі померли за добу понад 7 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 168 611 822 особи. Зараз налічується понад 11 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 3 987 378 смертей від COVID-19.