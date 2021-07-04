RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна повернулася на друге місце в Європі за добовою смертністю від COVID

Автор: Артур Родивилов

За добу 2 липня у світі діагностували понад 379 тисяч нових випадків захворювання COVID-19. Найбільше хворих виявили в Бразилії, Індії та Індонезії. За добовою смертністю у Європі лідирують Росія, Україна, Італія.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на дані сайту Worldometers.

Зокрема, в Бразилії зафіксували майже 54 000 нових заражень, в Індії - понад 43 000, а в Індонезії - майже 28 000 випадків.

Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Колумбія і Південна Африка. У Європі за добовою смертністю лідирують Росія, Україна, Італія.

Україна серед країн світу посідає 60 місце за кількістю нових заражень, серед країн Європи - 9 позицію.

У світі померли за добу понад 7 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 168 611 822 особи. Зараз налічується понад 11 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 3 987 378 смертей від COVID-19.

Нагадаємо, Київська школа економіки повідомила, що в Україні можливий спалах захворюваності COVID-19 у липні-серпні поточного року. Це буде залежати від швидкості поширення британського, південноафриканського та Індійського штамів коронавірусу в країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
КоронавірусВакцинація