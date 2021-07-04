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Украина вернулась на второе место в Европе по суточной смертности от COVID

Автор: Артур Родивилов

За сутки 2 июля в мире диагностировали более 379 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Индонезии. По суточной смертности в Европе лидируют Россия, Украина, Италия.

Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на данные сайта Worldometers.

В частности, в Бразилии зафиксировали почти 54 000 новых заражений, в Индии - более 43 000, а в Индонезии - почти 28 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Колумбия и Южная Африка. В Европе по суточной смертности лидируют Россия, Украина, Италия.

Украина среди стран мира занимает 60 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 9 позицию.

В мире умерли за сутки более 7 тысяч человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 168 611 822 лица. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтверждено 3 987 378 смертей от COVID-19.

Напомним, Киевская школа экономики сообщила, что в Украине возможна вспышка заболеваемости COVID-19 в июле-августе текущего года. Это будет зависеть от скорости распространения британского, южноафриканского и индийского штаммов коронавируса в стране.

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