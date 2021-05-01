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Україна закриває в'їзд з Індії. Прикордонники повідомили терміни

Автор: РБК-Україна

З 2 травня Україна закриє в'їзд для громадян, які прибули з Індії або перебували на її території. Обмеження діятимуть до кінця карантину.

Про це повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби.

"00 год. 00 хв. 2 травня 2021 року на період дії карантину прийнятим рішенням забороняється перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів", - йдеться в повідомленні.

Виключення становлять:

  • іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України,
  • працівники іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, та члени їх сімей,
  • інші категорії іноземців та осіб без громадянства за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Крім того, обов’язковій самоізоляції, обсервації підлягають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які перетинають державний кордон на в’їзд в Україну та прибули з Індії або перебували на її території не менше семи днів протягом останніх 14 днів.

Відзначимо, що наразі карантин в Україні запроваджено до 30 червня.

Вчора у коментарі РБК-Україна повідомили, що закриття кордону для Індії відбуватиметься до поліпшення епідемічної ситуації в цій країні. Наразі конкретної дати дії обмеження немає.

Напередодні в Індії зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу. За попередню добу в країні підтвердили майже 380 тисяч нових випадків інфікування. Причиною такого масштабного спалаху є новий штам коронавірусу, який вже назвали "індійським". Цей штам має відразу дві мутації.

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