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Україна - в "зеленій зоні": показники захворюваності покращуються в усіх регіонах

Автор: РБК-Україна

Станом на ранок 10 червня всі області України перебувають в "зеленій" зоні карантину через коронавірус. Рівень захворюваності знижується в усіх регіонах.

Про це свідчать дані МОЗ.

Водночас, показник захворюваності дещо перевищує норму в п'яти регіонах.

Так, норма становить 75 випадків на 100 тисяч населення. У Києві цей показник - 156, у Запорізькій області - 86, Київській - 96, Миколаївській - 101, Рівненській - 102.

Нагадаємо, 8 червня в Україні пом'якшили карантинні обмеження - всі регіони переведені в "зелену" зону.

Водночас, глава МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що дія адаптивного карантину в Україні продовжується. У "зеленій зоні" залишається ряд обмежень.

Він також попередив, якщо ситуація в Україні з коронавірусом буде погіршуватися, уряд буде змушений йти на посилення карантину.

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