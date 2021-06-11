Україна - в "зеленій зоні": показники захворюваності покращуються в усіх регіонах

Станом на ранок 10 червня всі області України перебувають в "зеленій" зоні карантину через коронавірус. Рівень захворюваності знижується в усіх регіонах.
Про це свідчать дані МОЗ.
Водночас, показник захворюваності дещо перевищує норму в п'яти регіонах.
Так, норма становить 75 випадків на 100 тисяч населення. У Києві цей показник - 156, у Запорізькій області - 86, Київській - 96, Миколаївській - 101, Рівненській - 102.
Нагадаємо, 8 червня в Україні пом'якшили карантинні обмеження - всі регіони переведені в "зелену" зону.
Водночас, глава МОЗ Віктор Ляшко наголосив, що дія адаптивного карантину в Україні продовжується. У "зеленій зоні" залишається ряд обмежень.
Він також попередив, якщо ситуація в Україні з коронавірусом буде погіршуватися, уряд буде змушений йти на посилення карантину.