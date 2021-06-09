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Навіть через спалах в окремих громадах: Ляшко попередив про ймовірність посилення карантину

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Україна, Середа 09 червня 2021 13:45
Навіть через спалах в окремих громадах: Ляшко попередив про ймовірність посилення карантину Фото: Ляшко попередив про ймовірність посилення карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Якщо ситуація в Україні з коронавірусом буде погіршуватися, уряд буде змушений йти на посилення карантину. У МОЗ закликають дотримуватися протиепідемічних правил, аби не довелося скасовувати "зелену" зону карантину.

Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко сказав під час засідання уряду.

"Ми повинні залишити основні протиепідемічні обмеження. Зокрема, обов'язковість масок в громадських будівлях, транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції і не забувати про гігієну рук. Якщо ситуація буде погіршуватись, ми будемо оперативно реагувати і будемо вимушені запровадити повернути "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки знову", - застеріг Ляшко.

Міністр при цьому зазначив, що спалах інфекції в окремих регіонах "буде мати безпосередній вплив на обмеження на всій територій країни".

Нагадаємо, відсьогодні Україна переходить в "зелену" зону карантину. У всіх областях послаблюють карантинні обмеження.

Однак дія адаптивного карантину в Україні триває. У "зеленій зоні" залишається низка обмежень.

Зазначимо, вчені дали прогноз розвитку COVID в Україні до кінця червня.

Раніше Кабінет міністрів України змінив критерії встановлення "зеленої зони" карантину.

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