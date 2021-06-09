Навіть через спалах в окремих громадах: Ляшко попередив про ймовірність посилення карантину

Якщо ситуація в Україні з коронавірусом буде погіршуватися, уряд буде змушений йти на посилення карантину. У МОЗ закликають дотримуватися протиепідемічних правил, аби не довелося скасовувати "зелену" зону карантину.

Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко сказав під час засідання уряду.

"Ми повинні залишити основні протиепідемічні обмеження. Зокрема, обов'язковість масок в громадських будівлях, транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання фізичної дистанції і не забувати про гігієну рук. Якщо ситуація буде погіршуватись, ми будемо оперативно реагувати і будемо вимушені запровадити повернути "жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки знову", - застеріг Ляшко.

Міністр при цьому зазначив, що спалах інфекції в окремих регіонах "буде мати безпосередній вплив на обмеження на всій територій країни".