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В Україні 11 680 нових COVID-випадків і більше 14 тисяч одужань

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 11 680 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Харківській та Львівській областях.

Про це свідчать дані карти РНБО.

За вчора померли від вірусу 457 людей та 14 019 пацієнтів одужали.

Разом з тим, у Києві вчора виявили різкий ріст COVID-випадків, за добу підтвердили 1503 заражень. У Харківській області - 904, у Львівській області - 838.

За весь час пандемії в Україні виявили 1 872 785 COVID-випадків, 37 758 смертей від вірусу та 1 430 234 одужань.

Таку інформацію підтвердив і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. На своїй сторінці у Facebook він вказав додаткову інформацію по ситуацію з COVID-19, станом на ранок 13 квітня.

За минулу добу госпіталізували 2 334 особи, а також зробили 83 975 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 38 684, методом ІФА - 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 26 007). За весь час пандемії в Україні зробили 8 716 400 ПЛР-тестів.

Нагадаємо, на час локдауна в Києві діють обмеження на громадський транспорт, який може перевозити пасажирів тільки зі спеціальними перепустками.

Зазначимо, в Україні 2 травня буде Пасха. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які можуть бути обмеження на свято.

Як повідомили в МОЗ, ще дві області найближчим часом перейдуть у "жовту" зону.

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