В Украине 11 680 новых COVID-случаев и более 14 тысяч выздоровлений

За вчера умерли от вируса 457 человек и 14 019 пациентов выздоровели.

Вместе с тем, в Киеве вчера обнаружили резкий рост COVID-случаев, за сутки подтвердили 1503 заражения. В Харьковской области - 904, во Львовской области - 838.

За все время пандемии в Украине обнаружили 1 872 785 COVID-случаев, 37 758 смертей от вируса и 1 430 234 выздоровления.

Такую информацию подтвердил и министр здравоохранения Украины Максим Степанов. На своей странице в Facebook он указал дополнительную информацию по ситуации с COVID-19, по состоянию на утро 13 апреля.

За минувшие сутки госпитализировали еще 2334 человека, а также сделали 83 975 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 38 684, методом ИФА - 19 284, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26 007). За все время пандемии в Украине сделали 8 716 400 ПЦР-тестов.