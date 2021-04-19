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В Україні до 2021 року більш ніж на третину зросла смертність від COVID

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні у 2021 році більш ніж на третину зросла смертність від коронавірусу. Зараз показник летальності становить 2,4%.

Про це під час прес-конференції заявив генеральний директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Роман Родина.

За його словами, в 2020 році коронавірусом заразилися трохи більше одного мільйона осіб, при цьому летальність становила 1,7%.

"У 2021 році летальність збільшилася. Зараз вона становить 2,4%", - сказав Родина.

Він зазначив, що летально - це процент померлих з-поміж тих, у кого був підтверджений COVID-19.

"Ми вже маємо 900 тисяч підтверджених випадків в 2021 році. Практично за 3,5 місяці у нас захворіло стільки ж, скільки захворіло за 10 місяців у 2020 році", - додали в ЦГЗ.

Родина вважає, що однією з причин підвищення летальності від коронавірусу є циркуляція британського та південноафриканського штамів COVID на території України.

Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили трохи більше ніж 6,5 тисячі нових випадків коронавірусу. При цьому за добу померли 214 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що вчені прогнозують пік летальності від COVID-19 в Україні на цьому тижні.

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