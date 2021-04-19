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В Украине в 2021 году более чем на треть выросла смертность от COVID

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в 2021 году более чем на треть выросла смертность от коронавируса. Сейчас показатель летальности составляет 2,4%.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Роман Родына.

По его словам, в 2020 году коронавирусом заразились чуть более одного миллиона человек, при этом летальность составляла 1,7%.

"В 2021 году летальность увеличилась. Сейчас она составляет 2,4%", - сказал Родына.

Он отметил, что летально - это процент умерших из числа тех, у кого был подтвержден COVID-19.

"Мы уже имеем 900 тысяч подтвержденных случаев в 2021 году. Практически за 3,5 месяца у нас заболело столько же, сколько заболело за 10 месяцев в 2020 году", - добавили в ЦОЗ.

Родына считает, что одной из причин повышения летальности от коронавируса является циркуляция британского и южно-африканского штаммов COVID на территории Украины.

Напомним, за вчера в Украине подтвердили чуть более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса. При этом за сутки умерли 214 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что ученые прогнозируют пик летальности от COVID-19 в Украине на этой неделе.

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