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В Україні 2576 нових випадків коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 2576 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Харківській, Донецькій та Одеській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За добу госпіталізували 1 671 особу; померла 161 людина, а одужали 7 728 осіб.

За вчора виявили 29 154 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 19 206, методом ІФА - 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5 877).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 090 986 COVID-випадків, одужали 1 697 358 пацієнтів, померли 45 077 людей.

Нагадаємо, у МОЗ анонсували вихід з "червоної" зони карантину ще чотирьох областей.

Раніше повідомлялось, що ще одна область може потрапити в "червону" зону карантину.

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