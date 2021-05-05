В Україні 2576 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 2576 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Харківській, Донецькій та Одеській областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За добу госпіталізували 1 671 особу; померла 161 людина, а одужали 7 728 осіб.
За вчора виявили 29 154 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 19 206, методом ІФА - 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 5 877).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях.
За весь час пандемії в Україні виявили 2 090 986 COVID-випадків, одужали 1 697 358 пацієнтів, померли 45 077 людей.
Нагадаємо, у МОЗ анонсували вихід з "червоної" зони карантину ще чотирьох областей.
Раніше повідомлялось, що ще одна область може потрапити в "червону" зону карантину.