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В Украине 2576 новых случаев коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 2576 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской, Донецкой и Одесской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки госпитализировали 1671 человека; умер 161 человек, а выздоровели 7728 человек.

За вчера обнаружили 29 154 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР - 19 206, методом ИФА - 4071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5877).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 090 986 COVID-случаев, выздоровели 1 697 358 пациентов, умерли 45 077 человек.

Напомним, в Минздраве анонсировали выход из "красной" зоны карантина еще четырех областей.

Ранее сообщалось, что еще одна область может попасть в "красную" зону карантина.

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