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В Україні 5138 нових випадків коронавірусу, одужали понад 17 тисяч осіб

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу, 18 травня, підтвердили 5138 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень підтвердили в Харківській області.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Серед захворілих 260 дітей та 187 медпрацівників. Найбільше нових випадків виявили в Харківській (567), Києві (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

Також за вчора госпіталізували 2269 осіб, виписані з лікарень - 3174 пацієнти, летальних випадків - 227, одужали - 17102.

За вчора провели 77 685 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР-31 935, методом ІФА - 13 094, досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 32 656.

З початку пандемії в Україні заразилися 2 млн 165 тисяч 233 людини, видужали 1 млн 899 тисяч 446, летальних випадків - 48 696.

Нагадаємо, вчора в Україні доставили другу партію вакцини від коронавірусу Pfizer.

Крім цього до кінця тижня Україна очікує на поставку ще майже півмільйона доз даного препарату.

Також РБК-Україна писало, що вчора Донецьку область перевели в "помаранчеву" зону карантин, Черкаська - стала "жовтою".

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