В Украине 5138 новых случаев коронавируса, выздоровели более 17 тысяч человек

Среди заболевших 260 детей и 187 медработников. Больше всего новых случаев выявили в Харьковской (567), Киеве (477), Днепропетровской (457), Донецкой (336) и Киевской (336) областях.

Также за вчера госпитализировали 2269 человек, выписаны из больниц - 3174 пациента, летальных случаев - 227, выздоровели - 17102.

За вчера провели 77 685 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 31 935, методом ИФА - 13 094, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 32 656.

С начала пандемии в Украине заразились 2 млн 165 тысяч 233 человека, выздоровели 1 млн 899 тысяч 446, летальных исходов - 48 696.