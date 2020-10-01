В Україні буде до 9 тисяч випадків коронавірусу щодня, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що в Україні продовжує спостерігатись передача коронавірусу в громадах. Може бути до 9 тисяч нових випадків коронавірусу щодня.

Про це керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт заявив в інтерв'ю "Суспільному".

Він зазначив, що також спостерігається все більше випадків COVID-19 у Європі.

"Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може складати від 7-ми до 9-ти тисяч випадків на день", - пояснив Хабіхт.

Він говорить, що в Україні не звузили передачу до кластерного поширення (через соціальні зв'язки: сім'я, клас в школі, працівники одного відділу, - ред.), до якого йде багато країн Європи.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували черговий коронавірусний антирекорд.

Зазначимо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував черговий антирекорд по коронавірусу в країні.

Крім того, мер Чернігова Владислав Атрошенко захворів коронавірусом.