В Україні ще майже 5 тисяч нових випадків COVID, 12 845 осіб одужали

Найбільше заражень за вчора виявили в Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.

Серед захворілих 278 дітей та 97 медичних працівників. Також за вчора було госпіталізовано 1785 осіб, летальних випадків - 202.

Всього за добу проведено 62 577 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР-26 154, методом ІФА - 11 454, Експрес-тестами - 24 969.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 2 млн 175 тисяч 382 людини, летальних випадків - 49 101, одужали - 1 млн 929 тисяч 39.

У порівнянні з попередньою добою, кількість нових випадків заражень зменшилася на 181.