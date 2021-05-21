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В Україні ще майже 5 тисяч нових випадків COVID, 12 845 осіб одужали

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу, 20 травня, підтвердили 4 984 нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому 12 845 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Найбільше заражень за вчора виявили в Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.

Серед захворілих 278 дітей та 97 медичних працівників. Також за вчора було госпіталізовано 1785 осіб, летальних випадків - 202.

Всього за добу проведено 62 577 тестувань на COVID-19. З них методом ПЛР-26 154, методом ІФА - 11 454, Експрес-тестами - 24 969.

З початку пандемії в Україні заразилися вже 2 млн 175 тисяч 382 людини, летальних випадків - 49 101, одужали - 1 млн 929 тисяч 39.

У порівнянні з попередньою добою, кількість нових випадків заражень зменшилася на 181.

Нагадаємо, вчора новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що сподівається, що в Україні до кінця року вакцинують від коронавірусу всіх бажаючих. Поки вакцинували трохи більше мільйона осіб.

Також повідомлялося, що у ВООЗ вважають ефективними всі схвалені вакцини проти всіх відомих варіантів COVID.

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