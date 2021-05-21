В Украине еще почти 5 тысяч новых случаев COVID, 12 845 человек выздоровели

Больше всего заражений за вчера выявили в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

Среди заболевших 278 детей и 97 медицинских работников. Также за вчера было госпитализировано 1785 человек, летальных случаев - 202.

Всего за сутки проведено 62 577 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 26 154, методом ИФА - 11 454, экспресс-тестами - 24 969.

С начала пандемии в Украине заразились уже 2 млн 175 тысяч 382 человека, летальных случаев - 49 101, выздоровели - 1 млн 929 тысяч 39.

По сравнению с предыдущими сутками, количество новых случаев заражений уменьшилось на 181.