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В Украине еще почти 5 тысяч новых случаев COVID, 12 845 человек выздоровели

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине за прошедшие сутки, 20 мая, подтвердили 4 984 новых случая коронавируса. Выздоровели при этом 12 845 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего заражений за вчера выявили в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

Среди заболевших 278 детей и 97 медицинских работников. Также за вчера было госпитализировано 1785 человек, летальных случаев - 202.

Всего за сутки проведено 62 577 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР - 26 154, методом ИФА - 11 454, экспресс-тестами - 24 969.

С начала пандемии в Украине заразились уже 2 млн 175 тысяч 382 человека, летальных случаев - 49 101, выздоровели - 1 млн 929 тысяч 39.

По сравнению с предыдущими сутками, количество новых случаев заражений уменьшилось на 181.

Напомним, вчера новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что надеется, что в Украине до конца года вакцинируют от коронавируса всех желающих. Пока вакцинировали чуть более миллиона человек.

Также сообщалось, что в ВОЗ считают эффективными все одобренные вакцины против всех известных вариантов COVID.

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