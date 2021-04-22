В Україні ще в одній області ситуація з COVID-госпіталізаціями прийшла в норму

В Україні вже у восьми областях показник госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом відповідають нормі. За добу ситуація покращилася в Одеській області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я .

Станом на 22 квітня в Україні відповідають нормі за рівнем госпіталізацій Закарпатська (34,4 при нормі 60 на 100 тисяч населення), Івано-Франківська (40,9), Львівська (51,2), Кіровоградська (53,1), Тернопільська (54,3), Херсонська (55,9), Чернівецька (58,1) та Одеська (58,6) області.

Найгірша ситуація за цим показником спостерігається в Хмельницькій області (110,4). У Києві рівень госпіталізацій становить 68,1.

Відмітимо, в "червоній" зоні продовжують перебувати Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області. "Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська. Решта - "помаранчеві".