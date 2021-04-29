В Україні ще одну область перевели в "жовту" зону

Таким чином в "жовту" зону входять вже сім регіонів - Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. "Червоними" поки залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Решта регіонів - "помаранчеві".

Зазначимо, в "помаранчевій" зоні заборонені:

масові заходи за участю понад 20 осіб;

робота засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т. д.), крім готелів;

Спортзали, фітнес-центри, Заклади культури;

прийом нових змін до дитячих таборів.

"Жовта" зона - це базові обмеження, такі як знаходження в масках закритих приміщеннях, дотримання соціальної дистанції.