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В Україні ще одну область перевели в "жовту" зону

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні офіційно розширили "жовту" зону епідеміологічної небезпеки. З "помаранчевої" зони туди перевели Вінницьку область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином в "жовту" зону входять вже сім регіонів - Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. "Червоними" поки залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Решта регіонів - "помаранчеві".

Зазначимо, в "помаранчевій" зоні заборонені:

  • масові заходи за участю понад 20 осіб;
  • робота засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т. д.), крім готелів;
  • Спортзали, фітнес-центри, Заклади культури;
  • прийом нових змін до дитячих таборів.

"Жовта" зона - це базові обмеження, такі як знаходження в масках закритих приміщеннях, дотримання соціальної дистанції.

Нагадаємо, вчора було прийнято рішення про вихід Києва з "червоної" зони карантину 1 травня.

Раніше в МОЗ повідомляли, що цього тижня "червону" зону покинуть Київ і п'ять областей.

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