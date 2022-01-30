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В Україні кількість вакцинованих від COVID за добу впала вдвічі: статистика МОЗ

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу від коронавірусу було зроблено 34 тисячі щеплень. Що більш ніж удвічі менше в порівнянні з попереднім днем (78 564).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 29 січня в Україні 34 202 людини вакциновано проти коронавірусу. Першу дозу отримали 12 092 людини, другу дозу - 11 400 людей, додаткову дозу - 235, а бустерну - 10 475.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 318 151 людину.

З них отримали першу дозу - 15 318 149 людей, отримали дві дози - 14 611 834 людини, додаткову дозу - 16 597 людей, а бустерну 333 018. Загалом в країні проведено 30 279 598 щеплень.

Нагадаємо, в лютому очікується розширення програми "єПідтримка". Вже наступного місяця літні люди зможуть оплачувати комунальні послуги "ковідною" тисячею.

Додамо, в Міністерстві охорони здоров'я уточнили терміни введення бустерної дози вакцини від COVID.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина від коронавірусу