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В Україні лише в чотирьох областях не перевищено рівень COVID-госпіталізацій

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні лише в чотирьох областях не перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. Відповідають нормі показники у Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Херсонській областях.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найкраща ситуація спостерігається в Закарпатській області - тут показник госпіталізацій становить 40,2 при нормі 60 на 100 тисяч населення. В Кіровоградській області цей показник становить 47,1, в Івано-Франківській - 49,4, в Херсонській - 59. Найгірша ситуація у Хмельницькій області - тут рівень госпіталізацій становить 125,4. У Києві - 86,9.

При цьому згідно з даними апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО), станом на 16 квітня в Україні зайняті 46 239 лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19. Всього таких ліжок 79 584.

Зазначимо, вчора в "червону" зону офіційно ввійшла Полтавська область. Тепер в цій зоні знаходиться більш ніж половина усіх регіонів України -13.

Нагадаємо, в "червоній" зоні діють найбільш жорсткі карантинні обмеження. Заборонена робота ТРЦ, театрів, кафе і ресторани працюють на винос. Також можуть запроваджуватися обмеження на роботу громадського транспорту.

Раніше РБК-Україна писало, що Львівська область може з наступного тижня перейти "жовту" зону.

Також повідомлялося, що найближчими днями з "червоної" зони може вийти Чернівецька область.

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