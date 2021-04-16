В Україні лише в чотирьох областях не перевищено рівень COVID-госпіталізацій

В Україні лише в чотирьох областях не перевищено рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом. Відповідають нормі показники у Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Херсонській областях.
Найкраща ситуація спостерігається в Закарпатській області - тут показник госпіталізацій становить 40,2 при нормі 60 на 100 тисяч населення. В Кіровоградській області цей показник становить 47,1, в Івано-Франківській - 49,4, в Херсонській - 59. Найгірша ситуація у Хмельницькій області - тут рівень госпіталізацій становить 125,4. У Києві - 86,9.
При цьому згідно з даними апарату Ради національної безпеки і оборони (РНБО), станом на 16 квітня в Україні зайняті 46 239 лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19. Всього таких ліжок 79 584.
Зазначимо, вчора в "червону" зону офіційно ввійшла Полтавська область. Тепер в цій зоні знаходиться більш ніж половина усіх регіонів України -13.
Нагадаємо, в "червоній" зоні діють найбільш жорсткі карантинні обмеження. Заборонена робота ТРЦ, театрів, кафе і ресторани працюють на винос. Також можуть запроваджуватися обмеження на роботу громадського транспорту.
Раніше РБК-Україна писало, що Львівська область може з наступного тижня перейти "жовту" зону.
Також повідомлялося, що найближчими днями з "червоної" зони може вийти Чернівецька область.