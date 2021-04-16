В Украине лишь в четырех областях не превышен уровень COVID-госпитализаций

В Украине лишь в четырех областях не превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом . Соответствуют норме показатели в Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Херсонской областях.

Самая лучшая ситуация наблюдается в Закарпатской области - здесь показатель госпитализаций составляет 40,2 при норме 60 на 100 тысяч населения. В Кировоградской области этот показатель равен 47,1, в Ивано-Франковской - 49,4, в Херсонской - 59. Самая плохая ситуация в Хмельницкой области - здесь уровень госпитализаций составляет 125,4. В Киеве - 86,9.

При этом согласно данным аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), по состоянию на 16 апреля в Украине заняты 46 239 больничных коек для пациентов с COVID-19. Всего таких кроватей 79 584.