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В Україні можуть ввести COVID-вакцинацію дітей від 5 років: коли саме

Автор: Марія Кучерявець

В Україні можуть почати вакцинацію від коронавірусу серед дітей від 5 років. Відповідне питання буде розглянуто у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю ВВС.

"Досвід інших країн, де вже проводять такі щеплення, показує, що це безпечно. Що завдяки щепленням від COVID попереджають передчасну смертність, особливо на фоні важких соматичних захворювань. Попереджають спалахи в організованих колективах", - розповів Кузін.

Він уточнив, що рекомендацій європейської технічної групи експертів щодо щеплення дітей від 5 років ще не було. Тобто на рівні Європи таке питання не розглядали.

"Ми плануємо розглянути вакцинацію дітей від 5 років орієнтовно з квітня", - зазначив Кузін.

Зазначимо, в Україні дозволили вакцинацію від коронавірусу дітей від 12 років.

Нагадаємо, раніше голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій заявляв, що щеплення від коронавірусу дітям старше 5 років почнуть робити з 2022 року.

Додамо, вакциновані від коронавірусу неповнолітні українці також матимуть змогу отримати "ковідну" тисячу гривень.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцина від коронавірусу