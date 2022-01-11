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В Украине могут ввести COVID-вакцинацию детей от 5 лет: когда именно

Автор: Мария Кучерявец

В Украине могут начать вакцинацию от коронавируса среди детей от 5 лет. Соответствующий вопрос будет рассмотрен в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина в интервью ВВС.

"Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно. Что благодаря прививкам от COVID предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний. Предупреждают вспышки в организованных коллективах", - рассказал Кузин.

Он уточнил, что рекомендаций Европейской технической группы экспертов по прививке детей от 5 лет еще не было. То есть на уровне Европы такой вопрос не рассматривали.

"Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля", - отметил Кузин.

Отметим, что в Украине разрешили вакцинацию от коронавируса детей от 12 лет.

Напомним, ранее глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий заявлял, что прививки от коронавируса детям старше 5 лет начнут делать с 2022 года.

Добавим, вакцинированные от коронавируса несовершеннолетние украинцы также смогут получить "ковидную" тысячу гривен.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцина от коронавируса