В Україні можуть запустити COVID-сертифікати до 1 липня

Документ про впровадження таких сертифікатів розробляють з урахуванням вимог Єврокомісії та ВООЗ.

"Його мета - вільне і безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані будуть вносити через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати в додатку або порталі "дія", - повідомили в МОЗ.

До впровадження COVID-паспортів, українці, яким зробили дві дози щеплення від коронавірусу, можуть отримати за запитом і при необхідності пред'явити при перетині кордону паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію. У МОЗ запевнили, що він зараз є чинним.

За словами Степанова, документ планують розробити в найкоротші терміни і він може запрацювати вже з 1 липня.

"Ми знаємо, потенційно дані будуть вносити в ковидні сертифікати в європейських країнах, навколо чого йде дискусія. Моє бачення - нам потрібно давати можливість внести всі необхідні дані, робити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований з сертифікатами ЄС", - повідомив міністр охорони здоров'я.