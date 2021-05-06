В Україні можуть запустити COVID-сертифікати до 1 липня

В Україні можуть запустити COVID-паспорт вже до 1 липня. Він буде містити дані про вакцинацію, ПЛР-тести або одужання від COVID.
Про це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає прес-служба МОЗ.
Документ про впровадження таких сертифікатів розробляють з урахуванням вимог Єврокомісії та ВООЗ.
"Його мета - вільне і безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані будуть вносити через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати в додатку або порталі "дія", - повідомили в МОЗ.
До впровадження COVID-паспортів, українці, яким зробили дві дози щеплення від коронавірусу, можуть отримати за запитом і при необхідності пред'явити при перетині кордону паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію. У МОЗ запевнили, що він зараз є чинним.
За словами Степанова, документ планують розробити в найкоротші терміни і він може запрацювати вже з 1 липня.
"Ми знаємо, потенційно дані будуть вносити в ковидні сертифікати в європейських країнах, навколо чого йде дискусія. Моє бачення - нам потрібно давати можливість внести всі необхідні дані, робити свій український сертифікат, який потім буде інтегрований з сертифікатами ЄС", - повідомив міністр охорони здоров'я.
Раніше в Кабміні заявили, що Україна технічно готова до введення COVID-паспортів.
Також РБК-Україна писало, що країни G20 підтримали введення паспортів вакцинації від COVID для туристів.