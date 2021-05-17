В Україні почали вакцинувати людей з черги в "Дія", але не всіх

Фото: в Україні почали вакцинувати людей з черги в "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні почалася вакцинація від коронавірусу людей, які записалися на щеплення через застосунок або портал "Дія". Перших людей з черги вакцинували минулими вихідними.

Про це йшлося на нараді в Офісі президента, передає прес-служба глави держави.

Так, наразі щеплювати з черги в "Дія" почали тільки людей, старших за 65 років. Отримати першу дозу вакцини від коронавірусу можна в центрах вакцинації, які відкрили в Україні. Загалом в Україні вакциновано від коронавірусу 956 тисяч громадян. За даними Ради національної безпеки і оборони, у суботу та неділю в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу загалом отримали 3 661 людина. У суботу перше щеплення отримали 2739 людей, а у неділю - 922.