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В Україні почали вакцинувати людей з черги в "Дія", але не всіх

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Україна, Понеділок 17 травня 2021 16:21
В Україні почали вакцинувати людей з черги в "Дія", але не всіх Фото: в Україні почали вакцинувати людей з черги в "Дія" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні почалася вакцинація від коронавірусу людей, які записалися на щеплення через застосунок або портал "Дія". Перших людей з черги вакцинували минулими вихідними.

Про це йшлося на нараді в Офісі президента, передає прес-служба глави держави.

Так, наразі щеплювати з черги в "Дія" почали тільки людей, старших за 65 років. Отримати першу дозу вакцини від коронавірусу можна в центрах вакцинації, які відкрили в Україні.

Загалом в Україні вакциновано від коронавірусу 956 тисяч громадян. За даними Ради національної безпеки і оборони, у суботу та неділю в Україні першу дозу вакцини від коронавірусу загалом отримали 3 661 людина. У суботу перше щеплення отримали 2739 людей, а у неділю - 922.

Нагадаємо, у суботу головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні почнуть відкривати центри вакцинації, де зможуть отримати щеплення люди з черги в "Дія". Він говорив, що спочатку такі центри відкриють у великих містах країни.

Додамо, вчора в одній області України не зробили жодного щеплення від коронавірусу.

Крім того, за минулу добу в Україні підтвердили трохи більше 2100 нових випадків коронавірусу.

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