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В Україні за добу зробили 2230 щеплень від COVID, в одній області не вакцинували

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Україна, Понеділок 17 травня 2021 09:13
В Україні за добу зробили 2230 щеплень від COVID, в одній області не вакцинували Фото: більшість щеплень вчора робили другою дозою(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу, 16 травня, зробили 2230 щеплень від коронавірусу. У Кіровоградській області в неділю вакцинація не проводилася.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

За вчора зробили 1308 щеплень другою дозою і 922 - першою дозою. Найбільше вакцинували у Харківській (341), Сумській (190) та Волинській (182) областях.

З початку кампанії в Україні вакцинували вже 940 158 осіб першою дозою, 18 394-отримали обидві дози. За минулий тиждень прищепили 94 463 людини, з яких першою дозою - 76 515, другою дозою - 17 948.

Нагадаємо, за вчора в Україні підтвердили 2136 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу підтвердили в Донецькій, Рівненській та Сумській областях.

Раніше головний санлікар України Віктор Ляшко повідомляв, що постачання вакцини Pfizer почнуться на цьому тижні з вівторка кількома партіями протягом 3-4 днів.

Зазначимо, в Україні станом на 16 травня у "помаранчевій" зоні карантину знаходився лише один регіон - Черкаська область. Решта регіонів країни - в "жовтій" зоні.

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