В Україні за добу зробили 2230 щеплень від COVID, в одній області не вакцинували
В Україні за минулу добу, 16 травня, зробили 2230 щеплень від коронавірусу. У Кіровоградській області в неділю вакцинація не проводилася.
За вчора зробили 1308 щеплень другою дозою і 922 - першою дозою. Найбільше вакцинували у Харківській (341), Сумській (190) та Волинській (182) областях.
З початку кампанії в Україні вакцинували вже 940 158 осіб першою дозою, 18 394-отримали обидві дози. За минулий тиждень прищепили 94 463 людини, з яких першою дозою - 76 515, другою дозою - 17 948.
Нагадаємо, за вчора в Україні підтвердили 2136 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень за добу підтвердили в Донецькій, Рівненській та Сумській областях.
Раніше головний санлікар України Віктор Ляшко повідомляв, що постачання вакцини Pfizer почнуться на цьому тижні з вівторка кількома партіями протягом 3-4 днів.
Зазначимо, в Україні станом на 16 травня у "помаранчевій" зоні карантину знаходився лише один регіон - Черкаська область. Решта регіонів країни - в "жовтій" зоні.