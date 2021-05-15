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В Україні виявили 6 796 нових COVID-випадків за добу

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Субота 15 травня 2021 08:22
В Україні виявили 6 796 нових COVID-випадків за добу Фото: в Україні за добу 6 796 нових хворих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби в Україні виявили 6 796 нових випадків коронавірусної хвороби. Померли 322 людини.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Всього було госпіталізовано 2197 людей. Одужали - понад 17 тисяч українців.

За добу провели 76 496 тестувань (зокрема методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360).

Нагадаємо, в Україні виявили 7562 нових випадки коронавірусу за 13 травня.

РБК-Україна писало, що для вакцинації другою дозою AstraZeneca в Україні залишили 26 тисяч доз.

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