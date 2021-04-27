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В Україні немає жодної лікарні, де б закінчився кисень, - Степанов

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 01:14
В Україні немає жодної лікарні, де б закінчився кисень, - Степанов Фото: Максим Степанов, міністр охорони здоров'я (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

В Україні немає жодної лікарні, де б закінчився кисень для лікування хворих коронавірусом. Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Про це йшлося у прямому ефірі передачі "Свобода слова на ICTV".

За його словами, таких випадків в Україні не було й не буде.

"Ви не можете навести жодного прикладу, щоб у нас в будь-якій лікарні за рік пандемії коронавірусу, закінчився кисень. Такого прикладу немає і не буде ніколи", - заявив Степанов.

За словами Степанова, в Україні був складний період, коли кисень для COVID-лікарень привозили в окремі регіони, де була складна ситуація з коронавірусом.

"Так, у нас був складний період, коли ми вночі розгортали машини з киснем і везли їх в Хмельницьку область або Житомирську. Так, дійсно так у нас було. У нас використання кисню збільшилося в десятки разів у порівнянні з тим, що було до пандемії. Так, дійсно, ми були змушені піти на те, щоб частину технічного кисню після лабораторних аналізів відправляти в лікарні... Але я ще раз наголошую, жодного прикладу ніхто не може привести, що в якійсь лікарні закінчився кисень",-сказав Степанов.

Нагадаємо, коли Україна отримає наступні поставки вакцини. Очікується, що в Україну завезуть вакцину COVAX, Sinovac Biotech.

Раніше повідомлялося, хто отримує вакцину Pfizer в Україні. Про це розповів Максим Степанов.

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