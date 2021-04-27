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В Украине нет ни одной COVID-больницы, где бы закончился кислород, - Степанов

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 01:14
В Украине нет ни одной COVID-больницы, где бы закончился кислород, - Степанов Фото: Максим Степанов, министр здравоохранения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

В Украине нет ни одной COVID-больницы, где бы закончился кислород для лечения больных коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Об этом шла речь в прямом эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

По его словам, таких случаев в Украине не было и не будет.

"Вы не можете привести ни одного примера, чтоб у нас в какой-либо больнице за год пандемии коронавируса закончился бы кислород. Такого примера нет и не будет никогда", - заявил Степанов.

По словам Степанова, в Украине был сложный период, когда кислород для COVID-больниц привозили в отдельные регионы, где была сложная ситуация с коронавирусом.

"Да, у нас был сложный период, когда мы ночью разворачивали машины с кислородом и везли их в Хмельницкую область или Житомирскую. Да, действительно так у нас было. У нас использование кислорода увеличилось в десятки раз по сравнению с тем, что было до пандемии. Да, действительно, мы были вынуждены пойти на то, чтоб часть технического кислорода после лабораторных анализов отправлять в больницы... Но я еще раз подчеркиваю, ни одного примера никто не может привести, что в какой-то больнице закончился кислород", - сказал Степанов.

Напомним, когда в Украина получит следующие поставки вакцины. Ожидается, что в Украину завезут вакцину COVAX, Sinovac Biotech.

Ранее сообщалось, кто получает вакцину Pfizer в Украине. Об этом рассказал Максим Степанов.

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