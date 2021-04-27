В Украине нет ни одной COVID-больницы, где бы закончился кислород, - Степанов

В Украине нет ни одной COVID-больницы, где бы закончился кислород для лечения больных коронавирусом . Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, таких случаев в Украине не было и не будет.

"Вы не можете привести ни одного примера, чтоб у нас в какой-либо больнице за год пандемии коронавируса закончился бы кислород. Такого примера нет и не будет никогда", - заявил Степанов.

По словам Степанова, в Украине был сложный период, когда кислород для COVID-больниц привозили в отдельные регионы, где была сложная ситуация с коронавирусом.

"Да, у нас был сложный период, когда мы ночью разворачивали машины с кислородом и везли их в Хмельницкую область или Житомирскую. Да, действительно так у нас было. У нас использование кислорода увеличилось в десятки раз по сравнению с тем, что было до пандемии. Да, действительно, мы были вынуждены пойти на то, чтоб часть технического кислорода после лабораторных анализов отправлять в больницы... Но я еще раз подчеркиваю, ни одного примера никто не может привести, что в какой-то больнице закончился кислород", - сказал Степанов.