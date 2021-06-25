RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні поки не подолали пандемію коронавірусу, - експерт

Автор: Мілан Лєліч

Немає впевненості в тому, що ослаблення карантинних обмежень в Україні було правильним кроком. Пандемію коронавірусу ще не подолали.

Таку думку в коментарі РБК-Україна висловила епідеміолог, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград.

Також вона вважає, що із забороною на в'їзд з країн, в яких поширюється "Дельта", влада вже запізнилася.

"Поки немає можливості впевнено дивитися в майбутнє, що ми вже подолали пандемію. Ні, ми не подолали", - підкреслила експерт.

Нагадаємо, Україна з 25 червня ввела обов'язковий тест на коронавірус для перетину українського кордону для людей, які їдуть з 4 країн.

Також повідомлялося, що МОЗ напрацює додаткові обмеження для стримування поширення штаму "Дельта" в Україні.

Більш детально про можливість додаткових карантинних обмежень в матеріалі РБК-Україна "Ще не перемога. Через що Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун".

Читайте РБК-Україна в Google News
КарантинКоронавірус "Дельта"