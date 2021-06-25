В Украине пока не преодолели пандемию коронавируса, - эксперт

Нет уверенности в том, что ослабление карантинных ограничений в Украине было правильным шагом. Пандемию коронавируса еще не преодолели.

Такое мнение в комментарии РБК-Украина выразила эпидемиолог, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград.