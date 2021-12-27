В Україні зробили понад 28 млн щеплень від COVID-19

Понад 28 млн щеплень від коронавірусу зробили в Україні з початку вакцинальної кампанії. Лише за минулу добу, 26 грудня, українці отримали майже 30 тисяч щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Вчора від коронавірусу вакцинували 29 476 людей. З них:
Загальна кількість тих, хто отримав першу та другу дозу, становить 28 006 596 людей. Перше щеплення отримали 14 592 535 українців, друге - 13 414 061.
Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в коментарі РБК-Україна пояснив, чим відрізняється додаткова доза вакцини від бустерної.
Крім того, в МОЗ розповіли, що робити для того, щоб отримати додаткове щеплення.