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В Україні смертність від коронавірусу зменшилась більш, ніж удвічі, - вчені

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Київ, Середа 26 травня 2021 09:41
В Україні смертність від коронавірусу зменшилась більш, ніж удвічі, - вчені Фото: в Україні зменшилась смертність від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні покращилась ситуація з коронавірусом. Зменшилась кількість смертельних випадків від COVID-19.

Про це йдеться у прогнозі вчених Національної академії наук України.

Як повідомили вчені, смертність від COVID-19 зменшилась більш ніж удвічі, порівняно з піковими значеннями початку квітня 2021 року, але все ще залишається високою.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні померли від коронавірусу 208 пацієнтів. За весь час пандемії в країні померли 49 893 людей.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом ще 3395 людей. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Крім того, вчені прогнозують зменшення нових COVID-випадків в Україні у найближчі тижні.

Зазначимо, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус прогнозує появу нового смертоносного вірусу.

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