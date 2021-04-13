В Україні скорочується рівень COVID-госпіталізацій: відповідають нормі вже 5 регіонів

Норма госпіталізацій пацієнтів з COVID в Україні становить 60 на 100 тисяч населення. Цим показником відповідають Кіровоградська (44,7), Закарпатська (46), Івано-Франківська (53,8), Херсонська (57,6) і Луганська (59,2) області. У порівнянні з попередньою добою ситуація покращилася в Луганській області.

Найбільш проблемною залишається Хмельницька область - тут показник госпіталізацій становить 130,3. У Києві - 94,5.

Згідно з даними Ради національної безпеки і оборони, в Україні зайняті 49 507 (61,9%) ліжок для пацієнтів з COVID. Всього введені 80 035 ліжок.

Відзначимо, вчора РБК-Україна писало, що на межі потрапляння в "червону" зону карантину знаходяться Донецька, Полтавська та Черкаська області.

Всього в "червоній" зоні зараз знаходяться 12 регіонів: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області. "Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська. Решта - "помаранчеві".